Çocuklar EBA ile ilk derslerini almaya başladı

Korona virüs nedeniyle Bitlis'te evlerinden uzaktan eğitim alan çocuklar ilk derslerini işlemeye başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı. Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler ilk derslerini EBA televizyondan işledi. Sabah 09.00 itibari ile televizyon karşına geçen çocuklar matematik ve Türkçe derslerini işledi.

TRT EBA TV ile ders işleyen çocuklar, virüsten dolayı okula gidemediklerini ve arkadaşları ile birlikte eğitim almak istediklerini belirttiler.