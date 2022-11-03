Çocukları yaralayan sokak köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırdığı ve kuduz teşhisiyle Ankara'ya kaldırılan 2 çocuğun tedavileri sürerken, köyde ise sokak hayvanlarını aşılama çalışması yapıldı.

İlçeye bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralandı. Yaralanan çocuklar Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından doktorlar tarafından kuduz teşhisiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili sıkı çalışmaların yapıldığı köyde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından kedilere ve sokak köpeklerine kuduz aşısı yapıldı.

Ankara'da tedavi altına alınan çocuklardan M.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, Ergün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.