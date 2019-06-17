Çökme meydana gelen su kaynağında çalışma

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan su kaynağının çökmesiyle ilgili çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Mehmet Emin Geylani, özellikle Çağlayan, Fuar ve Sahil bölgelerinde içme suyu teminini karşılayan kaynakta meydana gelen çökme sonucu belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların bitme aşamasına geldiğini belirtti. Belediye Başkanı Geylani, “Geçtiğimiz günlerde Çağlayan Mahallesi'nde bulanan su kaynağında meydana gelen çökme sonucu su deposuna su aktarımı gerçekleştiremiyoruz. Yaklaşık 3 haftadır devam eden çalışmalarımızda sona yaklaştık. Özellikle Çağlayan Mahallesi'nde su kesintisi sorunu oluşturdu. Bu hafta içerisinde su kaynağından tekrar depoya su aktarılarak su sorununu gidereceğiz. Yapılan çalışmalarla yıllardan beri büyük bir sorun olan ve özellikle yağmurlu günlerde sızmalardan dolayı bulanıklaşan su sorununu çözmüş olacağız” dedi.