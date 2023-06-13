Çöplerden üretilen elektrik 2 bin 200 hanede kullanılıyor

Avrupa Birliği (AB) fonları ile Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) bünyesinde kurulan ve yaklaşık 12 yıldır işletilen “Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi”nde 2022 yılında çöpten 10 bin megavat (MW) elektrik enerjisi üretildi. Ülkeye katma değer oluşturmak, çevreyi korumak ve katı atığı enerjiye dönüştürmek için 2011 yılında Bitlis'te AB desteğiyle kurulan “Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi”, Bitlis ve ilçeleri ile çevre illerin çöplerini depolayarak enerji üretimine katkı sağlıyor.

Bİ-KA bünyesinde açılan tesise tır ve kamyonlarla getirilen alüminyum kutu, pet, plastik, kağıt, karton gibi evsel katı ve ambalaj atıklar hacimsel büyüklük ve cinslerine göre ayrılıp balyalanarak ekonomiye kazandırılıyor. Tesiste 2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 450 bin ton çöp depolanırken, çöplerin depolama sahasında oluşturduğu metan gazıyla üretilen elektrik ise yaklaşık 2 bin 200 haneyi aydınlatıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan BİKA Halkla İlişkiler Sorumlusu Gülşen Başar, “Günlük yaklaşık 250 ton belediye çöpünü depolama alanımıza kabul ediyoruz. Çöpün içindeki ambalaj atıklarını kaynağında öncelikle ayrılmasını hedefliyoruz. Bu da yüzde 10'luk bir kısma tekabül ediyor. Bu kısım ayrıldıktan sonra depolama alanına kabul ettiğimiz çöpten sızan metan gazından bir elektrik enerjisi üretimi söz konusu. Metan gazı karbondioksite oranla 21 kat daha fazla sera etkisi olan ve çevre için zararlı bir gaz. Bu üretim şekli yeni bir trend. Ama tabi ki diğer sistemlere göre daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir sistem. İki büyük kazanımı var, birincisi bu sera gazı etkisini azaltmak, metan gazını doğaya salınımını önleyerek, daha temiz bir enerji elde etmek. Çöpten oluşan gazla elde ettiğimiz enerji yaklaşık saatlik olarak 2 bin 200 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Hedeflerimiz bunu arttırmaktır” diye konuştu.

Başar, doğal kaynakların daha verimli kullanılması açısından çöplerin ayrıştırılarak hammadde olarak kullanıldığını sözlerine ekleyerek, “Kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklar, ambalaj atığı ayırma ünitemizde balyalanıp preslenerek hammadde olarak kullanılmak üzere bunları işleyecek olan fabrikalara gönderiliyor. Böylece depolama alanına kabul ettiğimiz çöp miktarı azalmış oluyor ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamış oluyor” dedi.