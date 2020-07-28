Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarında açılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Ahlat Belediyesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü ve Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı için hazırlıklara başladı. Çarho bölgesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilecek kutlamalar için alandaki çadırların sayısı artırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikler için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmaları incelemek için bölgeye giden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge insanına armağanı olan külliyenin açılışının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Çoban, “Böyle tarihi bir günü anarken, böyle bir tarihi mekan oluşturma ve o günü canlandırma adına bütün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Çoban, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışını 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapacaklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi 1071 kutlamalarının ilk etabı olan Ahlat'ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Böyle tarihi bir günü anarken, böyle bir tarihi mekan oluşturma ve o günü canlandırma adına Ahlat 1071 obasındasınız. Ahlat Sultan Alparslan Obasındasınız. Ahlat Obası her yıl Cumhurbaşkanımızı, kuvvet komutanlarımızı, bakanlarımızı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve halkımızı ağırlıyor. Şarklı hemşehrilerimiz de konukseverliğin bütün özelliklerini ortaya koyuyorlar. Burada 36 çadırımızda, belediyelerimizin yine bütün kültürel varlıklarını sergileyebileceği bir alanımız var. Folklorik özelliklerini, kültürel miraslarını sergileyebilecekleri, kendi tanıtımlarını yapabilecekleri bir alandır. Aşağı kısımda şehirlerimizin el sanatlarını tanıtabilecekleri 40'a yakın el sanatı tanıtım standımız var. Bu yıl 40'a yakın şehrimizi davet ettik. Biraz da sınırlı tuttuk. Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığımız da destek veriyor. Yine Okçular Vakfı aracılığıyla etnosporu burada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bu etnosporu benimsedi. Binicilik, okçuluk yani hipodrom gibi bir çalışmayı da burada gerçekleştirmiş olacağız. Diğer tarafta da Ahlat çarşımız var. Gelecek konuklarımıza han çadırımızda ve diğer çadırlarımızda yöresel lezzetleri ikram edeceğiz. Bu yıl ayrıca yöresel lezzetlerle ilgili bir yarışma da düzenleyeceğiz. İnşallah Bitlis ve diğer ilçeleri de yöresel lezzetlerini Ahlat'ta sergileme fırsatı yakalayacaklar. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.