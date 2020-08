Cumhuriyet caddesinde sağlıklaştırma çalışmaları

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kamusal ve toplumsal alanlarda bulunan ağaçlık alanlarda kuruyan ve ömrünü dolduran, çevresindeki ağaçlara zarar veren ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen ağaçlar kesilerek, yerine ilçemizin farklı alanlarında yeni ağaç dikim çalışmalarına başlandı.

Tatvan merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan, kökleri zayıf olduğu için kar birikmesi ve rüzgar sonucunda devrilme tehlikesi olan ve çevresindeki sedir ve çam ağaçlarına zarar veren, yoğun yaprak ve tohum saçması sonucu çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yalancı akasya ağaçları, kuruyan ve tehlike saçan çam ağaçlarının kesim ve budama çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce ağacın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde kuruyan ağaçlarının geçtiğimiz kış aylarında devrilerek tehlike saçması ve çevreye zarar vermesi sonucu Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma neticesinde kuruyan ve çevreye zarar veren ağaçlarının yanı sıra mevcut çam ağaçlarının gelişmesine zarar veren yalancı akasya ağaçları kaldırılarak ilçenin farklı noktalarında kaldırılan ağaçların yerine yeni ağaç dikim çalışmaları başladı. Ağaçların Transplantasyon (Kökten taşıma) yöntemi ile taşınması mümkün olmadığında kesme ve budama işlemleri yapılmaktadır. Son iki yılda belediye tarafından ilçe merkezinde 2 bin adet ağaç dikildi. Bin adet ağaç ise okullar, camiler, dernekler ve vatandaşlara dağıtıldı. Kesilen ağaçların her biri için mesire alanlarımıza değerli ve iklime uygun ağaçlar dikilecektir.

Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Geylani yaptığı açıklamada, “Orta refüjde mevcut olan ağaç türleri Kara çam, Sedir, Dişbudak, Çınar, Akçaağaç, Huş ve Yalancı Akasyadır. Akasyalar gelişi güzel çıkmakta ve her iki yanında bulunan sedir ağaçlarını sıkıştırıp büyümelerini engellemektedir. Bu akasyalar endüstriyel ve peyzaj değeri olmayan ve çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğundan dolayı diğer ağaçlarının sağlıklaştırılması yönünde sağlıksız olan gelişimi durmuş olan ağaçlar kesilmiştir. Kesinlikle sağlıklı ve formu düzgün olan trafiğe ve çevreye zarar vermeyen ağaçlar korunmuştur. Bu işlem işin uzmanları tarafından organize dilmiştir. Bu işlem sırasında kamuya, çevreye ve doğaya zarar verilmeyip sağlıklı gelişim sağlamak açısından doğru bir uygulama yapılmıştır. Kamu yararı gözetilmiştir. Bunun dışında Cumhuriyet Caddesi orta refüjde bulunan çam ağaçlarından bazıları kurumuştu. Geçtiğimiz kış ayında kuruyan çam ağaçları devrilerek can ve mal güvenliğine neden olmuştu. Bu sorunların yaşanmaması için ekiplerimiz ile birlikte zararlı ağaçlarını kaldırıyoruz. Bu ağaçları da kaldırarak her bir kaldırılan ağaç için ilçemizin farklı noktalarında on ağaç ekeceğiz” dedi.