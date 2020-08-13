Cumhuriyet Caddesi'nde sıcak asfalt serimi başladı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından cadde üzerinde tamamlanan alanların sıcak asfalt serimine başlandı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 1 Haziran'da Cumhuriyet Caddesi'nde başlanan altyapı yenileme çalışmalarında tamamlanan kısımlarda geçtiğimiz günlerde karayolları ekiplerince asfalt altı malzeme serimi gerçekleştirildi. Asfalt altı malzeme seriminin tamamlanan kısımlarında da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Caddesi'nde Bitlis'ten Van istikametine doğru gerçekleşen altyapı çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Karayolları ekiplerimiz asfalt döküm çalışmalarına başladı. Asfalt dökülen Cumhuriyet Caddesi'nin tek şerit karayolunda altyapı çalışmamız bitim aşamasında. Yol yapım çalışmaları yürüten ekiplerimiz Doğumevi kavşağında sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı. Bu çalışma Karayolları Tatvan Şube Şefliği Kavşağı'na kadar devam edecek. Bu da ilk etapta yaklaşık 2.5 kilometre ilk kat sıcak asfaltını yüklenici firma tarafından yapılacak. İşbirliği içerisinde eş zamanlı olarak yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarımız inşallah bu yılsonuna kadar tamamlanacak. Tüm ekiplerimiz eş zamanlı olarak farklı noktalarda gece gündüz demeden çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Etap etap seri bir şekilde asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalar nedeniyle çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan sabır diliyoruz. Çalışmalarından dolayı karayolları, yüklenici firma ve belediyemiz ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise “Bir hafta veya on gün içerisinde bu çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Aynı zamanda ilçemizin Van yönündeki şehir girişinden çarşı merkezine doğru asfalt öncesi kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma da tamamlandığında asfalt yapımı yürüten ekipler orada da asfalt yapım çalışmasını yürütecek. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar tamamlanarak Tatvan halkının hizmetine sunulacak” dedi.