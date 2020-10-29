Cumhuriyetin 97. yılı Hizan'da coşkuyla kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Cumhuriyetin 97. yıl dönümü düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in katılımları ile gerçekleşen programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Muhammed İkbal Yelek günün anlam ve önemini yaptığı konuşmasında; “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen Türk Milletinin, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığı tarihi bir gündür. Yakın zamanda 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrası yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki; iradesine ve bağımsızlığına kasteden, ülkemizin üstüne karabasan gibi çökmek isteyen, kökleri dışarıda olan terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı kahraman milletimizin, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi, yine yekvücut olup canını siper etmekten bir an bile tereddüt etmediğine bir kez daha şahit olduk. Zira bu millet; vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atılabileceğini, yüzlerce yıllık tarihi boyunca defalarca ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutlar şükranlarımı sunarım” dedi.

Kaymakam Yelek'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak program sona erdi. Düzenlenen programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, kurum müdürleri ve birim amirleri ile birlikte öğrenciler katıldı.