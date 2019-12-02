DAP'tan Adilcevaz Belediyesinin projesine destek

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Tarımsal Sulama' Projesi için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finansman desteği sağlandı.

2019 yılında DAP idaresi tarafından desteklenecek olan projeler kapsamında Adilcevaz Belediyesinin hazırlamış olduğu ‘Tarımsal Sulama' Projesi için 1 Milyon 750 bin TL ödenek tedarik edildi. Sağlanan finansman desteği ile Adilcevaz Belediyesi, ilçenin sulama suyu problemlerini ortadan kaldıracak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, sağlanan ödenekle ilçenin sulama suyu problemlerini çözeceklerini ifade ederek, “DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlamış olduğumuz ‘Tarımsal Sulama' projemize 1 Milyon 750 bin TL finansman desteği sağlandı. 2020 yılında bu projemizi hayata geçirip başta Lal Çayı olmak üzere Sapantaşı ve diğer mahallelerimizin sulama problemlerini halletmeye çalışacağız. Bu konuda bizlerden yardım ve desteklerini esirgemeyen milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'in yanı sıra Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'e teşekkür ediyorum” dedi.