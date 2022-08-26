DATÜB çadırına yoğun ilgi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Malazgirt Zaferi'nin 951'nci yıldönümü etkinlikleri münasebetiyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan tematik çadır yoğun ilgi gördü.

1071 Sultan Alparslan'ın otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho bölgesinde kurulan 51 tematik çadırda belediyeler ve komşu ülkeler yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetlerini tanıttı. Kutlamalara katılan DATÜB, Ahıska Türklerinin yaşadığı sorun ve sıkıntıları fotoğraf sergisi açarak vatandaşlara anlattı. Yoğun ilginin görüldüğü çadırda, vatandaşlar hem Ahıska Türklerinin yaşadığı zulmü öğrenirken, hem de fotoğrafları inceleyerek duygusal anlar yaşadı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'ni 951 yıldır yeniden yaşadıklarını ifade ederek, “Amacımız sürgünü görmüş 1944'te Stalin'in emriyle sürgünü yaşamış Ahıska Türklerinin dokuz ayrı ülkedeki halklarının Ahıska'ya, vatana tekrar geri dönüş haklarının iadesiyle ilgili çalışmalar yapmak. Aynı zamanda yerelde insanlarımızın daha rahat bir şekilde yaşaması o ülkelerde. Türkiye'deki o oturma izinleri uzun dönem ikamet vatandaşlıkla ilgili birçok alanda halkımızın daha rahat bir şekilde burada hayatlarını sürdürebilmesi için onlara yardımcı olan bir devlettir. Yani o Ahıska ismiyle olan bütün STK'ların çatı sivil toplum kuruluşuyuz. Bu sebeple 2010 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Ahıska Türklerine hizmet veren bir kuruluştur. Biz dört yıldır Ahlattayız. Hakikaten de Malazgirt kutlamalarının önemli bir ayağı olan Ahlat'ta her zaman buraya geldik” dedi.

“Ahıska Türklerini tanıtmaya çalışıyoruz”

Ahıska Türklerini tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uçar, “Ahlat bizim ana giriş merkez olduğu için çok önemli bir yer. Böyle anlamlı bir kutlu yürüyüşte biz de Ahıskalı Türkler olarak burada yerimizi alarak hakikaten de tarihten gelen o anı yaşamak, o heyecanı yaşamak amacıyla buradayız. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna'da 2014 yılında çıkan savaştan dolayı 2016 yılında 72 aile buraya getirildi. Bizim burada 72 ailemiz var. 2016 yılında iskanlı göçle buraya gelip Ahlat'a yerleştirildi. Bizde onları gelen protokol ile diğer şehirlerden gelen insanlarımıza Ahıska Türklerinin Ahlat'ta olduklarını, bu kadim şehirde olduklarını göstermek. Burası bizim yabancı olduğumuz bir yer değil. Çünkü Anadolu'ya girdiğimiz ilk anda Türklerin burada olduğunu, Selçuklunun burada yıllarca kaldığını, dünyanın en büyük Selçuklu İslam Türk mezarlığının burada olduğunu biliyoruz. Biz de aynı zamanda kendi özelde Ahıskalı kardeşlerimize de anlatıyoruz. Çünkü dokuz ayrı ülkede değişik ülkelerde yaşıyoruz. Bu sebeple çok anlamlı bir yerde, anlamlı bir günde biz de yerimizi aldık” diye konuştu.

“Bin Ahıska ailesini iskanlı göçle Ahlat'a yerleştirilmesi kararı alındı”

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bin Ahıska ailesinin Ahlat'a yerleştirileceğini söyleyen Genel Sekreter Uçar, “İnşallah yakın bir zamanda bu TOKİ konutlarını yaparak bu bin ailenin de etap etap Ahlat'a getirilerek işte kendi öz Anadolu topraklarında yaşamalarıyla ilgili çalışma yapacağız. Yani Ahıska Türkleri aslında şunu anlatmak lazım. Yani değişik bir Türk boyu değil. Bu Anadolu'nun öz evlatları hasbelkader ta Edirne Anlaşması'yla bu topraklar Ahıska denilen topraklar Çarlık Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne terk ediliyor. Maalesef insanlar da orada kalarak artık kardeşlerin birbirinden uzaklaşması olmuş. Bu sebeple 78 yıl sonra işte kardeşler buluşması oldu. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın talimatları onun önderliğinde. İşte aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız bırakın sadece Türk dünyadaki mazlumların da bir hamisidir. Onların da hakikaten de her zaman sahibi olmuş, onlara sahip çıkmış. Ama Ahıska Türkleriyle ilgili daha çok fazla sahip çıkıyor. Her türlü yardımı yapıyor. Biliyorsunuz 3 yılda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 105 bin Ahıska Türkü vatandaş oldu Türkiye'de. Aynı zamanda son olarak 3 yılda 100 binden fazla da Ahıska Türkü uzun dönem ikamet izni aldı” ifadelerini kullandı.