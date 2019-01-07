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Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.


Ahşap oyma ustası Osman Gülsar, ceviz ağacından yaptığı Osmanlıca Devlet Bahçeli yazan ahşap tabloyu 4 günde bitirdiğini söyledi. Gülsar; “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok tecrübeli bir büyüğümüz ve siyasi bir liderdir. Kendisini çok sevdiğim için ona özel tuğralı tablo yaptım. Ceviz ağacından yaptığım tabloda Osmanlıca Devlet Bahçeli yazısı ve Oğuz damgasını işledim. En kısa zamanda Bahçeli'yi ziyaret edip kendim bizzat tabloyu takdim edeceğim” dedi.

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