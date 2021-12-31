Dezavantajlı okulların kütüphaneleri gençlerle renkleniyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, Fatih İlkokulunun kütüphanesini rengarenk çizimlerle güzelleştirdi.

Tatvan'da dezavantajlı konumda olan Fatih İlkokulunun kütüphanesi, Tatvan Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından rengarenk bir görünüme kavuşturuldu. Gönüllü gençler, çocukların okula uyumunun hızlanmasını ve daha iyi bir ortamda kitap okumalarını sağlayacak ortam oluşturmak amacıyla kütüphanenin duvarlarına eğitici ve eğlendirici çizimler yaparak eğitime katkıda bulundu. Gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirilen kütüphane okul idaresine teslim edildi.

Çocuklara daha renkli bir yerde kütüphane ortamı oluşturmak istediklerini vurgulayan Gençlik Lideri Mizgin Coşkun Boz, “Bugün Tatvan Gençlik Merkezi olarak Fatih İlkokuluna geldik. Bu okul Tatvan'da dezavantajlı bir okul ve biz de bundan esinlenerek kütüphanelerine renk katmak istedik. Gönüllü gençlerimiz ile beraber okula geldik. Güzel çizimler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, çocuklara daha renkli bir yerde kütüphane ortamı oluşturmaktır. 13 gönüllü gencimizle buraya gelip duvarları rengarenk çizmeye çalışıyoruz” dedi.

Amaçlarının kütüphaneyi renklendirerek çocukları kitap okumaya teşvik edici bir ortam oluşturmak olduğunu dile getiren gönüllü genç Berinaz Özdemir de, “Tatvan Gençlik Merkezinde gönüllüyüm. Bugün Tatvan'da bulunan Fatih İlkokulundayız. Bu okula gelme amacımız, kütüphanesini renklendirmek ve bu renklendirme ile çocukları kitap okumaya teşvik ederek kitaplara olan ilgilerini arttırmaktır. Bu süreçte bize destek olan başta Tatvan Gençlik Merkezi olmak üzere gençlik liderlerime, gönüllü arkadaşlarıma ve bizi okulda çok güzel ağırlayan öğretmenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kütüphaneyi renklendirerek öğrencilere katkı sunmaya çalıştığını belirten gönüllü genç Eyüp Kurtuluş ise “Bu okuldaki amacımız, kütüphaneyi renklendirip öğrencilere katkıda bulunmaktır. En azından o çocuklara bir desteğimiz olsun istedik” ifadelerini kullandı.