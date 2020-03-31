DKMP Bitlis Şubesi tarafından hayvan barınakları denetlendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis Doğa Korumu ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu kapsamında; 30-31 Mart 2020 tarihinde Bitlis Geçici Hayvan Bakımevi ile Tatvan ilçesinde Bulunan Tatvan Belediyesi Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde bakımevi çalışanlarının işlerinin başında oldukları ve titizlikle çalıştıkları görüldü. Aynı zamanda hayvanların güzel bir ortamda bakımlarının yapıldığı ve beslendikleri tespit edilmiştir. Bakımevi çalışanlarına bu süreçte katkılarından dolayı teşekkür ettiler.