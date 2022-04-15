Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Akşener de HDP'ye göz kırpıyor”

Dr. Adem Palabıyık, Meral Akşener'in iktidara geldiklerinde okullara dağıtacakları kitap ile yaptığı açıklamaların tam bir siyasal fiyasko olduğunu belirterek, “Meral Akşener, Medeni Bilgiler kitabını önererek HDP'ye göz kırptı, Diyarbakır annelerini yok saydı” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in “iktidara gelirsek okutacağız” dediği Medeni Bilgiler kitabının özellikle İslam dini ve peygamberimize hakarete varacak ifadeler içeriğini ifade etti. Palabıyık, “Meral Akşener, hangi ülkede yaşadığını bir daha sorgulamalıdır. Çünkü İslam dinine vakıf olan ülkemizin, İslam dinine hakaret eden bir kitabı özellikle bir siyasal lider tarafından önerilmesini kabul etmesi mümkün değildir. İslam, mükemmel bir dindir ve dinimizin peygamberi Hazreti Muhammed de örnek bir karakterdir. Hem peygamberimize hem de dinimize hakaret ederek, küçük düşürücü bir vizyona sahip olan Medeni Bilgiler kitabının, bir an önce gündemden kaldırılması gerekmektedir. Sırf, Erdoğan düşmanlığı sebebiyle bu tür kaynaklara başvurulması ve İslam dininin hiçe sayılması, artık muhalefet parti liderlerinden beklenen bir durumdur. Erdoğan düşmanlığı adeta Meral Akşener'in gözlerini kör etmiştir. Siyasal hırs uğruna İslam dinine ve peygamberine hakaret etmeyi göze alan Akşener'in, asıl niyeti daha net anlaşılmıştır" diye konuştu.

HDP'nin özellikle bölgede İslam'ın caydırıcı gücünden rahatsız olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “HDP, özellikle bölge illerinde İslam ile mücadele etmeyi görev olarak benimsemiştir. HDP'nin İslam karşıtı tavrı anlaşılıyor ki Meral Akşener'e ilham olmuştur. HDP, İslam'ın tahrifi için elinden geleni yapmakta ve kendisine alan açmaya çalışmaktadır. Bir taraftan İslam'ın naslarının önemini ortadan kaldırmaya çalışmakta öte taraftan da aile üzerindeki dinin etkisini azaltarak, kadınların geleneksel bağlarından kopmasına sebep olmaktadır. Özellikle Kürt kadınlarını dini hayattan kopararak, onlara seküler bir hayat sunma amacı gütmektedir. Özellikle Diyarbakır anneleri de bu konuyu sık sık gündeme getirmiştir. Çünkü HDP, özellikle gençleri İslam dininden uzaklaştırarak PKK'ya katılmalarına sebep olmuştur. PKK'nın, İslam dininin güçlü olduğu bir alanda başarılı olma ihtimali sıfırdır. Medeni Bilgiler kitabının özellikle gençlere okutulması İslam dininin etkisini zayıflatacak ve gençlerin HDP tarafından zehirlenerek PKK'ya yönelmesine sebep olacaktır. İttifak uğruna İslam dinini dahi gözden çıkaran Akşener, bu tavır ile HDP'ye göz kırpmış fakat Diyarbakır annelerini yok saymıştır” dedi.