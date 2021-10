Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Millet İttifakı'nın ilk icraatı Diyarbakır annelerini durdurmak olacaktır”

Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır annelerinin bölge adına önemli bir misyonu temsil ettiğini ifade ederek, “Muhtemeldir ki, olası sözde Millet İttifakı'nın ilk icraatı ülke genelindeki ailelerin eylemlerine son vermek olacaktır" dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Adem Palabıyık, Türkiye genelinde artan evlat nöbeti bekleyişlerinin hızla başka illere de yayıldığını ve her ailenin başka bir aile ile dertlerini paylaştığını söyledi. Palabıyık, “Özellikle bölge illerinden Diyarbakır, Muş, Hakkâri ve Van'da başlayan evlat nöbetleri, güçlerini Diyarbakır annelerinden almışlardır. PKK'nın kaybettiği alan hakimiyeti ve kendisine katılacak kimse bulamamasının en önemli sebeplerinden biri de yine Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetidir. Annelerin ve babaların nöbeti sadece toplumsal açıdan değil dini perspektiften de farklı bir yerde durmaktadır. PKK'nın sahip olduğu ‘din tanımaz' misyonu da yine Diyarbakır anneleri aracılığı ile açığa çıkarılmış ve yeniden hatırlanmıştır. Bu anlamda Diyarbakır anneleri, bölgedeki medreseler ile birlikte bölgenin ‘Okçular Tepesidir' diyebiliriz. Çünkü bu alan kaybedilirse PKK'nın gençler üzerindeki sekülerleştirici etkisi kendini güncelleyebilir. İslam'ın bölgedeki gücü karşısında biçare kalan PKK'ya, okçular tepesini terk etmeyerek ve nöbetlerini yirmi dört saate çıkaran anneler ve babalar en büyük kaybı verdirmiştir. Bu sebepten dolayı Diyarbakır anneleri bir an olsun yalnız bırakılmamalı, gündemden düşürülmemeli ve toplumun her açısından desteklenmelidir" diye konuştu.

“Millet İttifakı'nın ilk icraatı Diyarbakır annelerini durdurmak olacaktır”

Özellikle PKK'nın güç kaybettiği ve evlat nöbetindeki anneler sayesinde hızla çözüldüğü zaman diliminde HDP ile yakınlaşan CHP'nin tam anlamıyla Millet İttifakı organizasyonu altında PKK'ya alan kazandırdığını sözlerine ekleyen Palabıyık, "Şu an PKK hem psikolojik hem de stratejik açıdan çöküş yaşarken CHP'nin mevcut hamlesi PKK'yı hiç beklemediği bir yerden destek bulmaya itmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ‘muhatap HDP' ifadesini kullansa dahi, HDP'nin ‘sırtımızı YPG'ye dayadık, çözümün adresi İmralı'dır ve Demirtaş ve Öcalan'ı hapisten çıkaracağız' ifadelerinden sonra HDP'nin hangi sıfatla muhatap alınacağını topluma açıklamalıdır. Muhtemeldir ki, olası sözde Millet İttifakı'nın ilk icraatı ülke genelindeki ailelerin eylemlerine son vermek olacaktır. Çünkü HDP'nin Millet İttifakı'na olası desteği Diyarbakır annelerine duyduğu öfke ile doğru ilişkilidir. Öfke yüksek olduğu için annelere karşı harekete geçme güdüsü de acelecidir ve kanaatime göre HDP bunu yapabilmek için gün saymaktadır" diye konuştu.