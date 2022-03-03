Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Perinçek haddini bilsin”

Dr. Adem Palabıyık, “Perinçek haddini bilsin. Ne Moskova Mekke'dir. Ne de Putin Peygamber” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında kullandığı ifadelerle alakalı Doğu Perinçek'in haddini aştığını ifade etti. Palabıyık, “Son zamanlarda Doğu Perinçek isimli bir siyasal aktör, olur olmaz mekân ve zamanlarda maksadını aşan ifadeler kullanıyor. Tabi anlamak güç, çünkü Çin ve Rusya'ya kendisini yakın hisseden birinin, İslam ile alakalı pozitif ifadeler kullanmasını beklememeliyiz. Elbette her birey kendi düşüncesini özgürce ifade edebilir lakin düşünce özgürlüğü demek toplumun sinir uçlarına dokunmak anlamına gelmez. Ülkemiz, din sosyolojisi açıdan farklılıklar gösterse de Müslüman bir kimliğe sahiptir ve Müslüman bir kimliğe sahip olan toplumlarda İslam ile alakalı düşünülmeden konuşulmamalıdır. Perinçek'in hiç alakası olmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya saldırısını Hazreti Muhammed'in zulme karşı verdiği mücadeleye benzetmesi kabul edilebilir değil. Hazreti Muhammed bir peygamber olarak asla kendi çıkarı için kimseye savaş ilan etmedi, kadınların veya çocukların öldürülmesine sebep olmadı ve ahlaki bir savaş anlayışı gözetti. Hatta ordusuna ağaçlara zarar verilmemesini dahi emretti. Fakat Putin, hiçbir ayrım gözetmeden saldırdı ve acımasızca insanları katletti. Bu karşılaştırmadan dolayı Perinçek'in haddini bilmesi gerekiyor. Ne Moskova Mekke'dir, ne Putin bir peygamberdir. Elbette Perinçek'in, Putin'e karşı tavrı veya tutumu farklı olabilir ama Müslümanların duruş nettir" diye konuştu.

“Hazreti Muhammed gelmiş geçmiş en büyük lider ve komutandır”

Hazreti Muhammed'in sadece İslam tarihinde değil dünya tarihinde de en önemli lider ve komutan olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “Müslümanların örnek alması gereken tek isim Hazreti Muhammed ve O'nun kişiliğidir. Hazreti Muhammed sadece bir lider değil aynı zamanda önemli ve zeki bir komutandır. Özellikle Uhud Savaşı'nda en kritik noktanın terk edilmemesi gerektiğini ifade etmesine rağmen, Okçular Tepesinin terk edilmesi savaşın kaybedilmesine sebep olmuştur. Hazreti Muhammed'in ileri görüşlü ve stratejik bir komutan olduğu Okçular Tepesi ile alakalı tutumundan anlaşılabilir. İslam tarihinde bunun gibi yüzlerce örnek vardır. Fakat ne Hazreti Muhammed ne de dört halife döneminde savaş stratejilerinde kimseye zulmedilmemiş, kadınlara ve çocuklara zarar verilmemiş ve savaş er meydanında yapılmıştır. Günümüz devletlerinin yaptığı katliamları İslam tarihi ile meşru kılma çabası da acizane bir tavırdır” dedi.