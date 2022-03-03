Doç. Dr. Adem Palabıyık: “PKK'nın Rusya'ya destek açıklaması çok manidar, sanırım ABD PKK'yı sattı”

Dr. Adem Palabıyık, bugünlerde PKK'nın Rusya'ya destek açıklamasının çok manidar olduğunu belirterek, “Sanırım ABD PKK'yı sattı” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimini başlatması ile birlikte terör örgütlerinin de yeniden harekete geçmeye çalıştığını ifade etti. Palabıyık, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken terör örgütleri de kendilerine alan kazanmaya çalışıyor. Çünkü Rusya sadece Ukrayna topraklarında değil aynı zamanda Suriye topraklarında da bulunuyor ve Suriye topraklarında YPG ile eşgüdümlü çalıştığını gösteren fotoğraflar da mevcut. İlginçtir ki, YPG'nin kuluçka yuvası olan PKK da bugünlerde ilginç bir açıklama yaptı ve Rusya'ya destek verdi. Elbette bu desteğin arkasında farklı siyasal ve terör hesapları var. Suriye'de ABD'nin sattığı PKK, Rusya ile uzlaşmak istiyor. Çünkü Türkiye, özellikle denge politikasını yürütürken PKK'nın bu planı bozma stratejisi artık ayyuka çıktı. PKK bir taraftan hala ABD'nin sahada pis işlerini yapmaya devam ederken diğer taraftan Rusya ile de uzlaşmak istiyor. Güya Türkiye, Ukrayna gibi sömürü düzenini kurmaya çalışmakla suçlanıyor ve PKK'da buna karşı sözde mücadele ediyor. ABD'nin kullandıktan sonra bir kenara attığı PKK'nın yeni gözdesi olarak Rusya'yı tercih etmesi, Duran Kalkan'ın ‘Ukrayna hükümetine sahip çıkan politikaların hiçbiri devrimci, demokrat ve doğru olamaz. Ukrayna'da hükümet yok, emperyalizmin kuklası var. Şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyorlar' ifadelerinde de kendini gösteriyor” diye konuştu.

“PKK/YPG, Rusya için Suriye'de kullanışlı bir piyon”

Suriye'deki PKK/YPG varlığının emperyalist devletler için önemli bir koz olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “Rusya her zaman elinin altında işe yarayan minimal örgütleri tutmuştur. Buna Kadirov'un öncülük ettiği güçler en önemli örnektir. Farklı topraklarda farklı örgütlerin varlığı Rusya gibi emperyalist ülkelerin en çok işine gelen pratiklerdir. Böylece Rusya gibi devletler savaşa girmeden savaşmayı becerebilirler. Bu tür örgütler oldukça kullanışlıdır. Parayı ve silahı veren her devlet bu tür minimal yapıları yönetebilir. Mevcut minimal yapılar da en çok parayı verene hizmet ederler. Anlaşılan o ki, Rusya, PKK/YPG'ye Suriye'de iyi bakıyor ve onları Türkiye için bir koz olarak masada tutuyor. Ukrayna karşısında ülkemizin alacağı tavır, Rusya'nın Suriye'deki tutumunu da belirleyecektir. PKK'da bunu bildiği için sorunu fırsata dönüştürmenin peşine düşüyor. Bu eylem, PKK'nın ne kadar zavallı bir örgüt olduğunun da ispatıdır aslında, çünkü kullanışlı olmak tam da budur. Rusya için PKK/YPG, Suriye'de kullanışlı bir piyondur” dedi.