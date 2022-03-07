Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Yağ ve bazı ürünlerde taban ve tavan fiyat belirlemeli"

Dr. Adem Palabıyık, “AK Parti, regülasyon kararı ile yağ ve bazı ürünlerde taban ve tavan fiyat belirlemeli” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, zincir marketlerin fiyat belirlemedeki rollerinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Palabıyık, “Son zamanlarda özellikle temel gıda ürünlerindeki artışlar, özellikle gelir düzeyi düşük olan aileleri etkilemeye başladı. Devletimiz dünya genelinde yaşanan krizi elinden geldiğince absorbe etmeye çalışsa da özel sektör temsilcilerinin kapitalist mantıkla mevcut krizden faydalanmaya çalıştıklarını görebiliyoruz. Market zincirlerinin ortaya koyduğu bu tavır özellikle kriz zamanında asla hoş görülemez, çünkü bu tavırlar bir nevi ‘vatana ihanettir'. Bütün dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden etkilenmişken, özel sektörün mevcut süreçten pay çıkarmaya çalması ahlaksızlıktır. Özellikle 5'li market zinciri, zamların daha önceden belirlenmesi ile zam gelecek ürünleri depolara indirmekte, rafları boşaltmakta ve halkı mağdur etmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan panik havası, hem halkın umudunu zedelemekte hem de geleceğe dair endişelerin yok yere artmasına sebep olabilir. Bu sebepten AK Parti, alacağı bir regülasyon kararı ile piyasaya müdahale etmeli ve hem alt hem de üst sınırı en kısa sürede belirlemelidir. AK Parti'nin atacağı bu adım, halkın önemli oranda refaha kavuşmasına sebep olacaktır. En azından gelir düzeyi düşük olan ailelerin ve özellikle orta sınıfın elinin güçlenmesine sebep olacaktır. Marketlerin denetlenmesi tek başına yeterli değildir, devletin çağrısına uymayan marketlerin ‘ticaretten men edilmesi' dahi düşünülmelidir. Market zincirlerine en önemli etki ise ancak halk tarafından verilebilir, çünkü halkın zincir marketlerden alışveriş yapmaması mevcut gidişatı da değiştirebilir” diye konuştu.

“Karara uymayan market zincirler ticaretten men edilmelidir”

AK Parti'nin alacağı kararlara uymayan market zincirlere yaptırımların arttırılması gerektiğin sözlerine ekleyen Palabıyık, “Zincir marketler bütün ticaretin kendi yönetimlerinde olduklarına dair bir imaj oluşturmuş durumdadır. AK Parti'nin bu imajı ortadan kaldırması gerekmektedir. Çünkü halk, asıl söz sahibinin kim olduğunu görmek istiyor. Bu tavır, devletin piyasaya müdahalesi anlamına gelmemelidir, çünkü liberal politikaların bağlamı, devletin piyasaya sınırlı müdahalesini içermektedir. AK Parti, piyasaya müdahale etmekten ziyade piyasa fiyatlarının düzenlenmesini revize etmelidir. Gelir düzeyi daha düşük olan ailelerin tercih ettiği zincir marketler, zam haberleri ile birlikte raflardaki ürünleri bir anda ortadan kaldırmakta ve temel ihtiyaçlara ulaşmayı imkânsız hale getirmektedir. Zam sonrasında ise boş olan raflar yeniden doldurulmaktadır. Fakat yeni fiyatlar alım gücünü düşürmekte ve halkın mağdur olmasına sebep olmaktadır. Bu tür bir gidişatın bir an önce önlenmesi elzemdir” dedi.