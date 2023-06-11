Doğa harikası Nemrut'ta çevre temizliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı’nda çevre temizliği yapıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı'nda çevre temizliği yapıldı.
Sağlık-Sen üyeleri ve gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Nemrut Dağı'nda "Türkiye Çevre Haftası" münasebetiyle bir etkinlik düzenledi. Çevre bilincinin oluşturulması hedeflenen etkinlikte gönüllü vatandaşlar, yaklaşık 2 saatte 10 torba çöp topladı.