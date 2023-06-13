Doğa harikası Nemrut'ta sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çektiler

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Avrupa Obezite Günü” dolayısıyla zirvesinde dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük krater gölünün yer aldığı 2 bin 948 rakım yükseklikteki Nemrut Kalderasında etkinlik düzenlendi.

Obeziteye dikkat çekmek isteyen Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, “Avrupa Obezite Günü” etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasında düzenlenen etkinlik ile Avrupa Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesinde ''Mükemmeliyet Ödülü'' alan Nemrut Krater Gölü sahiline kadar yürüyüş yapılarak, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi. Etkinliğe sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.