Doğa harikası Uludere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve içinde mağaraların bulunduğu Uludere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

Ahlat ilçesinin Uludere köyünden başlayıp Cemalettin köyündeki Ziyaret Tepesi'ne kadar uzanan 10 kilometrelik kanyon, derinliği ve genişliği ile dikkat çekiyor. Adını başlangıç noktası olan Uludere köyünden alan kanyonun içinde mağara yerleşimleri, özellikle ilkbahar mevsiminde coşkun bir şekilde akan dere ve zengin bitki örtüsü bulunuyor. Kimi yerlerde derinliği 100 metreyi aşan doğa harikası Uludere Kanyonu'nun keşfedilerek turizme kazandırılması bekleniyor. Kanyonun uzandığı Cemalettin köyünde yaşayan Memet Akar, Uludere Kanyonu'nun bölgede eşine az rastlanır büyüklükteki kanyonlardan biri olduğunu söyledi. Kanyonun keşfedilerek turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Akar, “Bu gördüğünüz alan Uludere Kanyonu diye geçiyor. Şu an bulunduğumuz alan Cemalettin köyüne bağlı ve Ziyaret Tepesi'ne kadar uzanan çok geniş bir alan. Bu kanyonda mağaralar, keşfedilmeyi bekleyen çok güzel alanlar var. Benim çocukluğum ve bu köyde yaşayan herkesin çocukluğu bu kanyonun içinde geçti. Burası Uludere köyünden başlayıp Cemalettin köyünün üst kısmındaki Ziyaret Tepesi'ne kadar süren ve keşfedilmeyi bekleyen çok güzel bir kanyon. Burası mükemmel, herkesin gelip görmesini istiyoruz” dedi.