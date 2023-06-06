Doğaseverler Esrük Dağı'na tırmandı

BİTLİS (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen bir grup doğasever, çevre temizliğine dikkat çekmek için Esrük Dağı'na tırmandı.

İlçenin Ünseli Mahallesi'nde bir araya gelen biri kadın 9 doğasever, yaklaşık 6 saatin ardından 3 bin rakımlı Esrük Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede Süphan, Ağrı ve Pirreşit dağlarını görebilen 9 kişilik ekip, Van Gölü manzarası eşliğindeki tırmanışlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Van Gölü Aktivistleri Derneğinden Derya Çelik, Dünya Çevre Günü nedeniyle 9 kişilik bir ekiple Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde bulunan 3000 rakımlı Esrük Dağı'na tırmandıklarını ve çevre temizliğine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.