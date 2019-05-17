Doğunun incisi Tatvan'da sahil cıvıl cıvıl

Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınması ve Ramazan ayı nedeniyle Van Gölü sahilleri vatandaşların akınına uğradı.

Ağır geçen kış sezonun ardından havalar ısınmaya başlarken, vatandaşlarda hem havaların ısınmasını hem de Ramazan ayını fırsat bilerek kendilerini sahile attı. Yaklaşık 10 kilometre sahil bandına sahip olan Tatvan, bu güzelliği ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Vatandaşlar iftardan sonra sahile giderek sahura kadar zaman geçirmenin zevkini yaşarken, Belediye Başkanı Emin Geylani de vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani, sahil bandında büyük projelere imza atacaklarını söyledi. Geylani, “Tatvan güzel havası olan doğunun incisi bir yer. Van Gölü kıyısına yayılmış bir bölgede yer almaktadır. Genelde Doğu ve Güneydoğunun tercih ettiği bir bölge. Ramazanın da gelmesiyle birlikte herkesin gelip zaman geçirdiği Tatvan'ımızda sahil sezonu açılmış durumda. Ramazanın hareketliliği ve bereketliliği erken başladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde canlılık biraz daha artacak. Çünkü güzel bir yazı ve havası var. Van Gölü kıyısına yayılmış bir şehir, insanlar tarafından da tercih ediliyor. Sahil bandında önümüzdeki süreçlerde farklı projelerimiz olacak. Amfi tiyatrolar, kültür merkezleri ve kültürel faaliyetlerin olacağı projelerimiz olacak. Her yıl temmuz ayında festival havasında geçen kültür fuarımız olacak. Fuarımız bu yıl daha yoğun, daha canlı bir şekilde geçecek” diye konuştu.