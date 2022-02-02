Donan göl çocukların oyun alanı oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuklarla donan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü tamamen dondu. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyünde yaşayan çocuklar tatili fırsat bilerek donan göl üzerinde kayarak zamanlarını geçiriyor. Çocuklar, göl üzerinde gün boyu kayarak ve çeşitli oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdiklerini ifade ettiler.