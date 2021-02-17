Donan göl üzerinde futbol keyfi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğukla birlikte tamamen buz tuttu.

Ahlat ilçesinde bağlı Dilburnu köyündeki çocuklar ve gençler, yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tutan Nazik Gölü üzerinde gün boyu futbol maçı yaparak doyasıya eğleniyor. Donan göl üzerinde futbol oynayan gençlerden Mehmet Oğur, kış mevsimi boyunca donan gölde futbol oynayarak boş zamanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Mehmet Oğur, “Bitlis'in Ahlat ilçesinin Dilburnu köyünde oturuyorum. Biz burada normalde balıkçılık yapıyoruz. Aralık ayından sonra yılbaşına doğru buralar buz tutuyor. Buz tabakası bu sene 20 santimetre oldu. Normalde 40-50 santimetre kalınlığında buz oluyor ama bu sene hava sıcak geçtiği için 20 santimetreye yakın tuttu. Köylü çocuklar ve gençler olarak donan göl üzerinde top oynuyoruz” dedi.