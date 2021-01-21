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Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan bir düğün salonunun çatısı çöktü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan bir düğün salonunun çatısı çöktü.


Hizan'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Hizan ilçesindeki bir düğün salonunun çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Taşlıpınar Mahallesi'nde bulunan Enver Öretmen'e ait düğün salonunun çatısının çökmesi sonucu büyük hasar meydana geldi.

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