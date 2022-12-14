Dünyanın ikinci büyük kraterinde muhteşem kar manzaraları

Dünyanın ikinci büyük krateri olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 948 rakım yükseklikteki Nemrut kraterinde yağan karla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi çerçevesinde mükemmelliyet ödülü" alan Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Nemrut Kalderası, beyaz gelinliğini giymiş muhteşem kış manzarasıyla adeta kendine hayran bırakıyor. Bölgenin önemli destinasyonlarından olan Nemrut Krater Gölü, karla birlikte oluşan kartpostallık görüntüsüyle kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve biyoçeşitliliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan kaldera, karlı görüntüsüyle görenleri adeta mest ediyor.

Vatandaşlar akın etti

Yağan kar sonrası oluşan muhteşem manzarayı yerinde görmek isteyen vatandaşlar, 2 bin 948 rakım yükseklikteki kalderaya akın edip bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. Tavsiye üzerine ziyaret ettiği Nemrut Kraterine hayran kaldığını belirten Emrullah Tüzün, “Yazı ayrı, kışı ayrı güzel demişlerdi. Gerçekten de öyleymiş. Kışın ilk defa çıkma imkanım oldu ve bu görüntüye adeta hayran kaldım. Gerçekten de yazı ayrı ama kışı da ayrı güzelmiş. Herkese burayı ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Okay ise dünyanın ikinci büyük kraterinin kış görüntüsüyle güzel manzaraya sahip olduğunu dile getirdi.

Öte yandan; yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen Nemrut kalderasında oluşan muhteşem kar manzaraları havadan da görüntülendi.