Düşünce Akademisinden Bitlis'teki çocuklara kızak

Durer, geçtiğimiz yıllarda Bitlis'in birçok mahallesinde poşet ve leğen gibi plastik malzemelerle karın üzerinde kaymaya çalışan çocuklara derneğin imkanlarıyla kızak yardımında bulundu. Bu yıl yine Bitlis'teki çocuklara kızak gönderen Durer'e çocuklar video çekip teşekkür ettiler. Çocukların mutlu olmasının kendi mutluluğu ile eş değer olduğunu ifade eden Durer, “Bitlis'te çocuk olmanın birçok zorluğu var. Çocukların oyun ve eğlence alanları Bitlis'te o kadar az ki, Bitlis'te çocuk olmak gerçekten zor. Yıllardır Düşünce Akademisi olarak çocuklarla birlikte yüzlerce etkinlik yaptık. Bu etkinliklerimizin çok küçük bir kısmını basınla ve kamuoyu ile paylaştık” dedi.

Bitlis'in 6-7 ay boyunca karın yağdığı, tipi, fırtına ve ayazın hakim olduğu bir il olduğuna dikkat çeken Durer, kentin bir kayak şehri haline getirilebileceğini söyledi. Durer, “Yıllardır söylüyorum, Bitlis merkeze yakın dağlar kayak sporu için uygun hale getirilebilir. Küçük tesisler yapılıp, işsiz gençlerin bu tesisleri işletmesi sağlanabilir. Bunun zor olacağını düşünmeyin, bu ve benzer projeleri hayata geçirmek çok basit, yeter ki istensin. Dünyanın birçok yerinde kayak tesisleri çoğu vakit kar bulamadıkları için suni kar yapım makineleri bulundurup, suni karla bu işi götürüyorlar. Kış turizmi dünyanın en karlı sektörlerinden biridir. Bitlis'teki kalıcı kar sınırına rağmen maalesef bu güzelliğimizi, zahmetten öteye götüremedik” diye konuştu.

Çocukların basit bir kızakla çok mutlu olduklarını söyleyen Durer, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır Bitlis'in etrafındaki dağların kayak sporu için elverişli hale getirilip, Bitlis'in bir kayak şehri havasına büründürülmesi gerektiğini defaatle yazdım, konuştum, projelendirdim, gündeme getirdim. Ancak bugüne kadar herhangi bir netice alamadık. Çocuklar basit bir kızakla dahi çok mutlu olabiliyorlar. Çocukların poşetle kaydıklarını gördüm. Poşetle kayan çocukların ailelerine giderek ziyarette bulundum. Poşetle kayınca sürekli hasta olduklarını söylediler. Bunun üzerine çocuklara kızak almaya karar verdim. Yaklaşık beş yıldır, yüzlerce çocuğa kızak dağıttım. Bir çocuğu da siz sevindirin, herkes bir çocuğa bir kızak alabilir. Bitlis'in karını, zahmetini, çocuklar herkesten daha çok çekiyor. Her çocuğun bir kızağı olabilir. Hatta önümüzdeki yıllarda her çocuğu kayak sahibi yapmak istiyoruz. Bitlis'in karı çocuklar için eğlenceye dönüşebilir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Ben tek başıma yeterli değilim. Her sokağa, her eve gitmem mümkün değil, hep birlikte omuz omuza Bitlis'te ve ilçelerinde yaşayan çocuklarımızı mutlu edebilir, hepsinin birer kızak, hatta birer kayak sahibi olmalarını sağlayabiliriz.”