Edebiyat Derneğinden Vali Çağatay'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan ile Başkan Yardımcısı Mehmet Can Halidi'yi makamında ağırladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanlığını 29 Temmuz 2020 tarihinde kurduklarını belirten Başkan Turan, amaçlarının Türkçenin doğru kullanılması ve edebiyatın gelişmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Vali Çağatay ise “Dilimiz kimliğimizdir” sloganıyla kurulan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Adilcevaz'da şubesinin kurulmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Son yıllarda ülkede yabancı kelimelere özenin artmasından dolayı Türkçenin maalesef her geçen gün biraz daha bozulduğunu görmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Çağatay, “Dil, milleti meydana getiren unsurların başında gelir. Dilimizi, yabancı kelimelerin istilasından koruyamazsak kültürümüzü gelecek nesillere aktaramayız ve yok olmaya mahkûm oluruz. Bundan dolayı bu ülkenin vatandaşları olarak bize, dilimizi doğru kullanma konusunda büyük görevler düşüyor. İş yerlerimize ve ürettiğimiz ürünlere yabancı isimler yerine Türkçemizden isimler verelim. İş ve günlük hayatımızda yabancı kelimeler yerine kendi dilimizden kelimeler kullanalım” dedi.

Başkan Turan, şubenin devam eden çalışmaları hakkında Vali Oktay Çağatay'a bilgi verdi. Şubenin ileriki zamanlarda faaliyete geçirmek istediği projelerle ilgili Başkan Turan ile Vali Oktay Çağatay karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.