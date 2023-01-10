Efeler Ligi 14. hafta: Türşad: 3 - Hatay Büyükşehir Belediye: 1

haftasında evinde konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediye 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle 4'üncü sıraya yükseldi.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Ramazan Dimröz, Gürhan Gül

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir, Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan, Alp Ali Çayır, Matheusz Mika

Hatay Büyükşehir Belediye:Boğaçhan Mehmet Zambak, Can Ayvazoğlu (L), Gnorgi Gjorgiev, Cafer Kirkit, Bartosz Buçko, Burhan Zorluer, Furkan Aydın, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül (L), Yiğit Yıldız, Eren Fatih Uğur, Turgut Lelik, Emre Ahmet Çetinkaya

Setler:

1. Set:23-25

2. Set:26-24

3. Set:25-18

4. Set:25-19