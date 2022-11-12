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Efeler Ligi: Türşad: 3 - Altekma: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), evinde karşılaştığı Altekma'yı 3-2 yenildi.



Salon: Adilcevaz Bitlis


Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkcı


Türşad: İzzet Alp Akkuş, Vefa Yılmaz, Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Alp Ali Çayır (L), Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Ümit Demir (L) Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Matheusz Mika


Altekma: Umut Şahin, Yönet Muzaffer, Metin Ertugrul Gazi, Bezerra Souza, Francisco, Yaman Kerem, Emin Gök, Kevin Saar, Mehmet Özbek (L), Ulaş Dokumacı, Georgi Tatarov, Hüseyin Şahin (L), Altay Demirci, Emir Pınar


Setler: 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4


Süre: 30-28-21-18 (97 dakika)

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