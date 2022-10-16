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Efeler Ligi: Türşad: 3 - Fenerbahçe: 1

Efeler Ligi 4.

haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.



Salon: Adicevaz Spor


Hakemler: Yasin Okumuş - Gül Gürhan


Türşad: İzzet Alp Akkuş, Vefa Yılmaz, Bardia Saadat, Rahmi Çağlar Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Marko Vukasinovic, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Cayr, Mateusz Mika, Baturay Çağan Serçiler, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Hakan Polat, Umit Demir



Fenerbahçe: Saeid Marouflakrani, Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Oğuzhan Tarakgı, Alexandre Ferreira, izzet Unver, Yacine Louati, Pavle Peric, Vahit Emre Savaş, Halil ibrahim Kurt, Hasan Sikar, Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, Burak Mert


Setler: 25-17, 14-25, 25-21, 25-19


Süre: 107 dakika (24, 23, 33, 27)

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