Eğitim Bir-Sen'den 9 kişinin idam edilmesine tepki

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, Mısır'da Sisi cuntası tarafından 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Düzenlenen basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, ümmetin sessizliğinden güç alan Sisi cuntasının masum Müslümanları katlettiğini belirtti. Durak, “Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde, çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası, bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi” dedi.