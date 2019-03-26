Eğitim Bir-Sen'den "Bitlis'in Dünü Bugünü ve Yarını" konferansı

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi tarafından "Bitlis'in Dünü Bugünü ve Yarını" temalı konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi Yahya Eren Konukevi'nde düzenlenen konferansa, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, AK Parti Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay, öğretim görevleri, bazı STK temsilcileri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, Memur-Sen'in kuruluşundan bugüne dek yaptıkları hizmet ve çalışmalara değinerek, konferansa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, 2002 yılından önceki Bitlis ile bugünkü Bitlis'i kıyaslayarak, yapılan hizmet ve çalışmalara dikkat çekti. Kiler, 2002 yılı öncesi Bitlis'in eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi ve istihdamda Türkiye'de son sıralarda bulunduğunu hatırlatarak, bugün yapılan hizmet ve çalışmalarla ilk sıralara yükseldiğini söyledi. Kiler, "Yıllarca bu bölgenin insanını ötekileştirdiler. 'Sağlık yönünde hizmet vermeyelim. Eğitim yönünde eksik bırakalım. Yolları yapmayalım. İnsanların annesi, babası, kardeşi, çocuğu gözünün önünde ölsün. Kendi devletine isyan etsin. Dağlara çıksın' dediler. Kolay malzeme bulabilmek için dağlarda kullanacağı insanları rahat çıkarabilmek için bir amaç ve projeydi. Ne zamanki AK Parti kuruldu, Recep Tayyip Erdoğan geldi, ‘İstanbul'da ne varsa Bitlis'te de o olacak' dedi. Dünü bıraktık artık bu günlere geldik" dedi.

Kiler, 2002 yılından bu yana Bitlis'te sağlık, eğitim, istihdam, ekonomi, ulaşım ve kültürel yönde yaptıkları çalışma ve projeler hakkında bilgi vererek, bugüne kadar Bitlis'e 12 miyar TL yatırım yaptıklarını hatırlattı. Konferans, verilen yemek ikramıyla sona erdi.