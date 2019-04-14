İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Eğitim Bir-Sen'den okul ziyaretleri

Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve yönetim kurulu üyeleriyle Beşminare Anadolu Lisesini ziyaret etti.


Eğitimcilerin sorunlarını dinleyen Durak, ‘Motif Kart' hakkında bilgiler verdi. Sendika olarak, eğitim camiasının bu ülkenin omurgası olduğuna inandıklarını söyleyen Durak, bu anlayıştan hareketle kuruldukları günden beri eğitim çalışanlarının özlük, ekonomik ve sosyal hakları için mücadele verdiklerini kaydetti. Durak, "Ayrıca ziyaret ettiğimiz Beşminare Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine bizlere göstermiş olduğu alakadan ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.