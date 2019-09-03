Bitlis'in Ahlat ilçesindeki eğitimci Güven Ayber'in ‘Ahlat Ağzı Sözlüğü' adlı kitabı çıktı.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) sponsorluğunda çıkan kitabın satışından elde edilen gelirin üniversite eğitimini sürdüren Ahlatlı öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi. 1071 Ahlat-Malazgirt kutlamalarında düzenlenen imza günüyle birlikte satışa sundukları kitaba yoğun ilginin olduğunu ifade eden kitabın yazarı eğitimci Güven Ayber, kitabın içinde 5 bin kelimenin bulunduğunu söyledi. Ayber; “1 yıldır üzerinde çalıştığım kitap için yüz yüze 40 kişiyle görüştüm konuşarak bilgi aldım. 27 ayrı kaynak araştırdım ve sonuçta 5 bin kelimeden oluşan ‘Ahlat Ağzı Sözlüğü'nü Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) sponsorluğunda çıkardık. Kitap satışından elde edilen gelirle üniversite öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerimize destek sunmaya çalışacağız. Yoğun ilgiden dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.