Elektrik arıza ekiplerinin Ramazan mesaisi

Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, Bitlislilerin büyük bir coşku ve ibadetle geçirdiği Ramazan ayında mağduriyet yaşanmaması için özveriyle çalışıyor.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 165 personel ve 25 araçla hizmet veren VEDAŞ, gece gündüz demeden kilometrelerce yol kat ederek arızalara müdahale ediyor. Ramazan'da görevlerini yerine getirirken oruç ibadetini de ihmal etmeyen ekipler, zaman zaman iftarı dönüş yolunda bahçe veya dere yatağında yapıyor. İftara bir saat kala Bitlis merkeze bağlı Yalnız Çamlar köyünden ihbar alan ekipler, iftar için evlerine yetişemeyince yanlarına aldıkları domates, salatalık ve peynirle orucunu açtı. Çoğu zaman iftara yetişemeyen ekiplere kırsalda vatandaşlar da ya evlerinden yemek gönderiyor ya da evlerine davet ediyor.

Bitlis Elektrik ve Bakım Mühendisi Samet Tan, 165 personel ve 25 araçla 7/24 hizmet verdiklerini dile getirerek, “Üç vardiya ile çalışmaktayız. Bizim çalışma şartlarımız bayram, Ramazan veya herhangi doğa şartlarına bakmadan devamlı sürmektedir. Ne zaman bir arıza ihbarı gelirse ekip nerede olursa olsun direk müdahale için yola çıkmaktadır. Şu anda bulunduğumuz köyden yaklaşık bir saat önce arıza ihbarı düştü. Bizler arızaya müdahale ettiğimizden dolayı iftarı da burada yapmak zorunda kaldık. Özellikle Ramazan ayında arızaya çıktığımız zaman eğer iftarı arıza mahallinde yapmaya karar verirsek, personelimizin yanlarına kumanya veriyoruz. Bulunduğumuz yerlerde halkta bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Bugün de iftarımızı ekmek domates ve peynirle açtık. Allah'a şükürler olsun biz bundan gocunmuyoruz. Bizlere sahur iftar fark etmez, bazen bir dere kenarında bazen de dağın başında olabilir, şebekemiz neredeyse orada iftarımızı açabiliyoruz. İnsanlara kesintisiz enerji verebilmemiz için elimden gelen her şeyi yapmalıyız yapmak zorundayız” diye konuştu.

Arıza ekibinden Ömer Gürcan ise Yalnız Çamlar köyündeki arızanın uzun sürmesinden dolayı iftarlarını köyde açtıklarını söyledi.