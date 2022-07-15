Elini kolunu sallayarak 700 TL değerinde yağ çaldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir zincir markete müşteri gibi giren genç, yaklaşık 700 TL değerinde bir koli yağ çalarken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, müşteri kılığında zincir markete girdi. Marketin yoğun olması ve market çalışanlarının başka işlerle uğraşmasını fırsat bilerek yağ reyonuna giden genç, 20 litrelik ayçiçeği yağını çaldı. Yaklaşık 700 TL değerinde olan yağ kolisini rahat tavırlarla çalan genç, görenleri şaşkına çevirdi. Markette bulunan 1 koli yağın eksildiğini fark eden yöneticiler, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Güvenlik kameralarında hırsızın yağı çalma anı saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.