Engelli vatandaşa belediyeden parke yol

Bitlis merkez Gazibey Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Hüsnü Demirel, evinin önündeki 50 metrelik alanın toprak yol olması nedeniyle evine gidemediğini belirtti. Kısa sürede bölgede inceleme yapan ekipler, Demirel'in evine kolay ulaşması için evin önüne kadar parke yol çalışması yaptı.

Evine daha kolay ulaştığı için emeği geçenlere teşekkür eden Hüsnü Demirel, “Ben Gazibey Mahallesi'nde oturuyorum. Uzun yıllardan beridir engelliyim. Akülü arabamla evime gelip gitmekte zorlanıyordum. Yolumuz topraktı. Yağışlı havalarda çamur oluyordu. Belediye ekiplerine durumu anlattım. Onlarda gelip baktılar ve sorunu çözdüler. Şimdi rahatlıkla eve girip çıkıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis'in coğrafyası dolayısıyla çok zorlu bir şehir olduğunu belirterek, “Kış ayları çok çetin geçiyor. Yaz aylarında yaptıklarımızın birçoğu kış aylarında bozuluyor. Birçok mahallemizde bu tür örnekler var. Bize ulaşan ve tespit ettiğimiz bölgelerde uygun çalışmaları yapıyoruz. Burada emek veren ekibimizi de kutluyorum” dedi.