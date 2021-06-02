Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü,5 asker ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Tatvan İlçesi Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan “Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-63” operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Güvenlik Korucusu şehit düştü, 5 Jandarma personeli ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çatışma bölgesinden alınarak Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan; yaşanan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve askeri araç sevk edildi.

Çatışma bölgesinden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirmek için ise bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı.