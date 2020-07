Eren ailesinden BEÜ öğrencilerine burs imkanı

Belirtilen bölümlerde okuyacak öğrencilere verilecek olan burs için BEÜ ile Eren Holding arasında protokol imzalandı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, “BEÜ bünyesindeki bazı programlara ‘2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yeni bakınız koşulu eklenmesi' konusundaki teklif, YÖK Yürütme Kurulunca kabul edildi. Eren Holding ile yapılan protokol kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde istenen şartları sağlayan öğrencilere burs imkânı sağlanacak. Protokol çerçevesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerini tercihlerinde birinci sırada tercih edip, birinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık 2 bin TL, tercihlerinde ilk iki sırada tercih edip ikinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık bin 500 TL, tercihlerinde ilk üç sırada tercih edip üçüncü sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık bin TL ve tercihlerinde dördüncü ile yedinci tercihleri arasında tercih edip dördüncü ile yedinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık 750 TL burs verilecek. Öte yandan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini tercihlerinde birinci sırada tercih edip birinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık 2 bin TL, tercihlerinde ilk iki sırada tercih edip ikinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık bin 500 TL, tercihlerinde ilk üç sırada tercih edip üçüncü sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık bin TL ve tercihlerinde dördüncü ile yedinci tercihleri arasında tercih edip dördüncü ile yedinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere aylık 750 TL burs verilecek” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yardım, her zaman öğrencinin yanında olacaklarını ifade ederek, yapılan protokolün üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

Eren Holding yetkililerine teşekkürlerini ifade eden Rektör Prof. Yardım, öğrencilerin bu habere çok sevineceklerini ve her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.