Erken doğan buzağıya anne şefkati

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde normal doğum süresinden 10 gün önce doğan yavru buzağı, 9 yaşındaki Büşra Aylu tarafından ev ortamında besleniyor.

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan Hakim Aylu'ya ait inek, normal doğum süresinden 10 gün önce bir dişi buzağı dünyaya getirdi. Erken doğan yavru buzağıyı, Hakim Aylu'nun 9 yaşındaki kızı Büşra Aylu sahiplendi. Yavru buzağıyı evine alarak besleyen ve ilgilenen Büşra, yeni doğan buzağıya anne şefkati gösterdi. Buzağıyı 10 gün boyunca evinde besleyip büyüten minik kız, buzağıyı ayağında sallayıp uyuması için ninniler söyleyerek biberonla besledi.

Kardeşleriyle birlikte yavru buzağıyı sahiplenen Büşra, günün diğer zamanlarında onunla oynayarak keyifli zamanlar geçiriyor. Buzağıya çok alıştığını belirten Büşra, buzağıyı kardeşi gibi sevdiğini ve ona kendi ismiyle hitap ettiğini söyledi. Büşra Aylu, “9 yaşındayım, üçüncü sınıfa gidiyorum. Yavrumuz erken doğdu, ona evde bakıyorum. İsmini de Büşra Besra koyduk. Annesinin sütünü ememiyordu, ona baktım ve sevdim. Benim kardeşim gibi oldu” dedi.

Büşra'nın dedesi Mehmet Emin Aylu ise 10 gün önce erken doğan yavru buzağıyı torunlarının sahiplenerek eve aldığını ve bakımını üstlendiğini söyledi. Mehmet Emin Aylu, “Bu buzağı 10 gün oldu doğalı. Torunum Büşra haline acıdı ve eve aldı. Süt verdi, onu besledi. Ailemiz ona baktı, çok seviyorlar. Şimdi yürümeye başladı. Biz hayvanları çok seviyoruz. Biz onlara güzel bakıyoruz. Herkesin de bakmasını istiyoruz” diye konuştu.