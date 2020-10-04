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Eski Bakan Zeki Ergezen memleketi Ahlat'ta toprağa verildi

AK Parti Kurucu Üyesi, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Kurucu Üyesi, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz Cuma günü kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesinde hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71), Ahlat ilçesindeki Ergezen Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından Kalender Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi M. Emin Bilmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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