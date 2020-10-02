Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Ergezen hayatını kaybetti

BİTLİS (İHA) – Bitlisli eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara'da tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ergezen'in ölümü memleketi Bitlis'te büyük üzüntüyle karşılanırken birçok siyasi, bürokrat ve hemşehrisi de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla üzüntülerini dile getirdi.

Ergezen'in büyük oğlu Avukat Muaz Ergezen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnna lilah ve inna ileyhi raciun. Babam Zeki Ergezen'i Ankara Başkent Hastanesinde kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949'da Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. Mimar olan Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Bitlis ve Muş'ta bayındırlık il müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi Ergezen; 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis milletvekiliği, 58 ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve 4 çocuk babası Ergezen'in cenazesinin Ankara'da yapılacak devlet töreninin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.