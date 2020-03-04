Eskimo usulü balık avına fotoğrafçı ilgisi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzeyi tamamen donan Nazik Gölü'nde balıkçılar tarafından Eskimo usulü yapılan balık avı, fotoğrafçılardan büyük ilgi görüyor.

Her gün buzlu göl yüzeyinde kilometrelerce yol kat eden balıkçılar, 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nde buzları kırarak avladıkları balıklarla geçimlerini sağlıyor. Balıkçılar, soğuk ve kara aldırış etmeden donan göl üzerinde buzu kırıp açtıkları gözeneklerden ağlarını gölün soğuk sularına bırakırken, fotoğrafçılar ise ağlarla çıkan sazan balıklarını ve balıkçıların zor anlarını objektiflerine yansıtmaya çalışıyor.

Donan Nazik Gölü'nde balıkçılar tarafından Eskimo usulü yapılan balık avını fotoğraflamak için tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yürüyen doğa fotoğrafçılarından Mustafa Kepenek, “Bugün Ahlat'ın Nazik Gölü'ne geldik. Göl donmuş bir şekilde, üzeri 30-40 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Köylüler burada buzları kırıp avladıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyorlar. Bende bu görüntüleri fotoğraflamak ve arşivime katmak için buraya geldim. İlk defa donan bir gölün üzerine geldim. Gerçekten bu görüntüleri çok merak ediyordum. Yaklaşık 3-4 kilometre yürüdük. Güzel görüntüler yakaladığımı düşünüyorum” dedi.