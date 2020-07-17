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Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis'te görüldü

Bitlis’in Tatlıkaynak köyünde 20 ile 25 santimetre uzunluğuyla bilinen ve etçil olan çağaboğan çekirge görüntülendi.

Bitlis'in Tatlıkaynak köyünde 20 ile 25 santimetre uzunluğuyla bilinen ve etçil olan çağaboğan çekirge görüntülendi.


Bitlis'te yaşayan İsmail Buhan, sarı renkli dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören Buhan, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi. Çekirgeyi gören İsmail Buhan, çağaboğan çekirgesini cep telefonuyla görüntüledi. Çekirgenin zehirli olup olmadığını bilmediği için elini vuramadığını ve daha sonra uçup ortadan kaybolduğunu dile getiren Buhan, "Yaklaşık 20 ile 25 santimetre büyüklüğünde olan bu çekirge ayakları testere gibi olup yaklaştığında saldıracak gibi duruyordu" dedi.

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