Ev hanımları filede buluştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ev hanımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası çerçevesinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği ‘Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası adlı proje de ev hanımları filede bir araya geldi. 24 ev hanımının katıldığı turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Gürkan Turhan, projenin 3 yıldır sürdüğünü söyledi. Projeye ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Turhan, “Burası kış şartlarından dolayı çok imkânların olmadığı bir bölge. Bundan dolayı bu etkinlikler aslında onlar için çok güzel oldu. Biz her ay bir ilçede bu etkinliği devam ettiriyoruz. Ev hanımları da yoğun bir şekilde katılım sağlıyor. Bu turnuvalar gayet güzel gidiyor. İl müdürümüz de bu konuda bizlere destek veriyor. Ödüllerle, kupa ve madalyalarla birlikte gayet güzel bir şekilde projeleri yürütüyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik ve aktivite imkânlarının kısıtlı olduğu Bitlis'te ev hanımlarının bu proje ile mutlu oldukları gözlemlendi. Bu tarz projelerin devamlı olması gerektiğini söyleyen Yüksel Deniz isimli ev hanımı, "Bakanlığın düzenlemiş olduğu ‘Evinin sultanları' projesinde bizler de ev hanımları olarak yer aldık. Bu proje hepimizi çok mutlu etti. Bitlis'te yapılacak çok az sayıda etkinlik olduğu için bizler ev hanımları olarak bir gün de olsa bu projeye katılmakla çok gurur duyduk. Umarım bundan sonra bu tarz projeler düzenlenir, bizler de katılırız” ifadelerini kullandı.

Bitlis'te ev hanımları olarak yapılacak etkinliklerin kısıtlı olduğunu vurgulayan Nurdan Ayan isimli vatandaş ise “Evinin sultanları adlı projeyle kendimizce etkinlik yapmaya başladık. Güzel bir etkinlik oluyor. Ben çocuğumla birlikte geldim. Arkadaşlarımla da güzel vakit geçirdik. Bu gibi etkinlikler Bitlis adına güzel. Umarım daha fazla etkinliklerle devam eder. Bizde katılım sağlarız” şeklinde konuştu.