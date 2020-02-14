İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlerine kardan tünellerden giriyorlar

Bitlis’te yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı sonucu kar altında kalan tek katlı evlere giriş çıkışlar adeta kardan tünellerden yapılıyor.

Bitlis'te yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı sonucu kar altında kalan tek katlı evlere giriş çıkışlar adeta kardan tünellerden yapılıyor.


Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerin girişlerinde tüneller oluşurken, 145 köy yolunun ise ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Şehir merkezinde Bitlis Belediyesi ve Karayolları, köy ve mezra yollarında ise il özel idaresi ekipleri karla mücadelelerine devam ediyor.


Bitlis ve çevresinde bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı yüzünden kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı Bitlis merkezde ise ekipler tarafından kenara yığılan kar kütleleri ile yolun ortaya çıkardığı görüntü tünele benzetildi.


Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.