Faki Teyran Anaokulundan BEÜ'ye ziyaret

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Faki Teyran Anaokulundan yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Bitlis Eren Üniversitesini (BEÜ) gezdi.

Üniversite yerleşkesindeki Merkez Yemekhanesinde yemek yenilmesinin ardından Prof. Dr. M. Fuat Sezgin Kütüphanesi ve merkezi derslikler gezildi. Rektörlüğe gelen öğrencileri karşılayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, ziyarete gelen anaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek onlara çikolata ikramında bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demirtaş, öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, üniversitenin kapısının genç öğrencilere her zaman açık olduğunu söyledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler ise, üniversiteden mutlu bir şekilde ayrıldı.