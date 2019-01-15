Fenerbahçeli iş adamlarından öğrencilere yardım desteği

İstanbul Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) üyeleri tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrencilere mont, ayakkabı ve giyim yardımında bulunuldu.

Yardımları öğrencilere ulaştırmak üzere Tatvan'daki Van Gölü İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden FBİAD üyeleri, Okul Müdürü Şahin Ballıkaya'dan okul hakkında bilgi aldıktan sonra, okulu gezerek incelemelerde bulundular. Ardından yanlarında getirdikleri mont, ayakkabı ve giyim gibi yardım malzemelerini okul yönetimi tarafından belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar.

Yaptıkları okul ziyareti ve yardımlar hakkında açıklama yapan FBİAD Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Yüce, daha öncesinden okula kütüphane kurduklarını hatırlatarak, bu kez de öğrencilere mont, ayakkabı ve giyim yardımında bulunduklarını söyledi. Van'daki okullarda öğrencilere giyim ve bot yardımında bulunduktan sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek burada da öğrencilere giyim ve bot desteğinde bulunduklarını ifade eden Yüce, toplamda 400-450 öğrenciye destek olduklarını belirtti.

Bu ziyaretin uzak yerlere yapılan ilk sosyal sorumluluk projeleri olduğunu kaydeden Yüce, "Fenerbahçeli İş Adamları Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Van'a ve Tatvan'a geldik. Tatvan'daki okulumuzda yaklaşık 50 öğrenciye bot, mont ve benzeri yardımlarda bulunduk. Van ve Tatvan'da toplam 400-450 öğrenciye destek olduk. Derneğimiz, Fenerbahçe'ye gönül vermiş iş adamlarından oluşmaktadır. Derneğimiz, Fenerbahçe'ye fayda sağlamaktan çok insanlara ve renklere yardımcı olmaktadır. Bu bizim uzak yerlere yaptığımız ilk sosyal sorumluluk projemizdir. İlk uzak ziyaretimizi buraya yapmış bulunmaktayız. Buradaki çalışmalarımızda bize yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimizin bu ve buna benzer çalışmaları aralıklarla devam edecektir" şeklinde konuştu.

Heyet üyeleri daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'i, ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ettiler. Kaymakam Özkan'a çalışmaları ve yaptıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulunan heyet üyeleri, misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini ilettiler.

Aralarında FB Tribün Lideri Halit Aras Yeniaras'ın da yer aldığı Fenerbahçeli heyet; Van Golü İlk ve Ortaokulundan bir grup öğrenciyi bahar aylarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşturma ve Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir maçını izletme sözü verdiler.

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya tarafından kendilerine hediyeler takdim edilen heyet, daha sonra ilçeden ayrıldı.